Habertürk'ten Akif Yaman'ın haberine göre, galaya çocuklar adeta akın etti. Bu eğlenceli akşama katılanlar arasında İrem Sak, Özgün Aydın, Parla Şenol, Aziz Aslan ve Can Kahraman da vardı.

Alkış ve çığlıklarla başlayan film, baştan sonra büyük bir coşkuyla izlendi. Salondan kahkahalar ve alkışlarla çıkan aileler, tüm oyuncularla da fotoğraf çektirdi.

Kalpleri ısıtacak bu yeni maceranın yönetmeni Tuğçe Soysop, kırmızı halı seremonisinde, “Mahallede yaşayan bir grup çocuğun arkadaş ve dost olma serüvenini izleyeceğiz. Bir yandan, birbirlerini tanırlarken, bir yandan da oynamak istedikleri parkın yakınlarında oturan esrarengiz, Kötü Kazım’la (Selim Bayraktar) mücadelelerini izleyeceğiz. Selim Bayraktar da şu anda Ankara’da oyunu olduğu için gelemedi. Ona da selamlarımızı iletelim buradan” dedi.





“EKSİK KALMAYIN, BU FİLMİ İZLEYİN!"

Filmin konuk oyuncularından Onur Atilla “Beni konuk oyuncu olarak davet ettiler, beni de aralarına aldıkları için teşekkür ederim. Bu ekibin 2. Filmi, Yine aynı yazar kadrosunun çok kıymetli bir işi. Hepsi üstesinden çok güzel geldi. Ben de Bakkal Lütfü ‘yü oynadım, sevgili Duru Hoşver ile birlikte harika performanslar sergiledik. Eksik kalmayın, izleyin” dedi.

‘Güldüy Güldüy Show Çocuk’ ekibiyle birlikte filmde Selim Bayraktar, Onur Atilla, Ünal Yeter, Esin Eden, Dilşah Demir, Doğan Akdoğan, Tuğçe Karabayır, Ali Rıza Tanyeli, Gökçe Atlas gibi isimler de yer alıyor.