AA'nın haberine göre, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Merkez Kampüsü'ndeki tedavisi sona eren Gürzap, taburcu edilirken doktorlara ve hastane personeline teşekkür etti. Hastane çıkışında kendisine geçmiş olsun dileklerini ileten basın mensupları el sallayan Gürzap, arkadaşlarıyla birlikte hastaneden ayrıldı.

Sapanca'da motosikletin çarpması sonucu yaralanan Gürzap, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınmıştı.

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