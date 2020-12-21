Can Kazaz'dan 'Kızılgerdan'

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Sanatçı Can Kazaz, yeni albümü 'Kızılgerdan'ı dinleyicileriyle buluşturdu. Birçok farklı tarza ev sahipliği yapan Kazaz, yeni projesinde 'Yaz Bitince', 'Bir Delinin Kaç Cehennemi Olmalı', 'Sabahlar', 'Bağrı Yanık Dostlara' ve Anıl Piyancı ile ortak çalışması olan 'Başka' isimli teklileri bulunuyor.

Albüm hakkındaki düşüncelerini dile getiren Can Kazaz, şu ifadeleri kullandı:

Köklerimle yeniden buluştuğum bir albüm olduğu için çok heyecanlıyım. Senelerdir arzu ettiğim müziği yapmanın ilk adımı 'Kızılgerdan'. Bir albümün prodüktörlüğünü pandemi karantinasında yapmak sanırım ve umarım bir daha başıma gelmez ama alışkanlıklarımı zorlayan bir süreç oldu. Yine de albümün her detayına daha fazla odaklanmak için de zaman kazandırdı.

Albüme ismini veren 'Kızılgerdan' şarkısının klibinde de yansıtmaya çalıştığımız bir tema var. Zor şartlarda iyilik ve iyi işler başarmaya gayret edenlerin yollarına çıkan engeller ve dolayısıyla üzüntülerini görüyoruz. Ama yalnız da değiliz, biz birlikteyiz, gücümüzü de buradan alıyoruz. O yüzden dinleyicilerimin bu yenilenme sürecime olan teveccühü, bana en büyük motivasyon olacak.

Kazaz'ın yeni albümü 'Kızılgerdan' tüm dijital platformlarda yerini aldı.