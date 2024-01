Can Kazaz'ın yeni albümü çıkıyor

Can Kazaz'ın yeni albümü 've Gök', yarın tüm dijital platformlarda yerini alacak

2022 yılında 've Toprak' albümünü dinleyicileriyle buluşturan Can Kazaz, yeni albümü 've Gök'ü yarın hayranlarının beğenisine sunacak. 've Gök', Universal Music Türkiye etiketiyle yarın tüm dijital platformlarda yerini alacak. Can Kazaz'ın kendine has tarzını yansıtan yeni albümü 8 şarkıdan oluşuyor.