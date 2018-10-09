Can Kırıkıları dizisinin merakla beklenen ilk bölümü geçtiğimiz akşam ekrana geldi. Leyla ve Zeynep'in hayatlarının kısa bir özetinin ekrana geldiği Can Kırıkları 1. bölümün ardından Can Kırıkları 2. bölüm fragmanı yayınlandı. İşte ilk bölümde yaşananlar ve Can Kırıkları 2. bölüm fragmanı...

CAN KIRIKLARI İLK BÖLÜMDE NELER YAŞANDI

Ünlü işadamı Cihan Karadağ'ın evinde gerçekleşen partide, bir genç kız terastan düşerek hayatını kaybeder. Bu şüpheli ölüm sadece basının değil, komiser Leyla ve Zeynep'in hayatlarının da orta yerine bomba gibi düşer. Leyla, yıllar önce kendisini de ölüme atan Cihan Karadağ'dan kanun yoluyla hesap sormak isterken, yolu eski dostu Zeynep'le kesişir. İki kadının birbirlerinden sakladıkları geçmiş sırları, onları yeni bir cinayetin suç ortağı yapacak ve hayatlarını geri dönülemez bir şekilde değiştirecektir.

CAN KIRIKLARI HİKAYESİ VE KADROSU

Leyla ve Zeynep… Gençlik yıllarında yakın arkadaş olan iki genç kızın hayatları travmatik bir olay sonrası ayrılır. İkisi de kendi yoluna gider ve farklı şehirlerde polis olurlar. Yıllar sonra geçmişin yaralarının tekrar deşilmesine neden olan bir cinayet davasında yeniden bir araya gelirler! Artık bir komiser olan Leyla, kendisini ölüme terk eden Cihan'ı cezalandırmak için peşine düşer. Leyla'nın açtığı kutudan, artık mutlu bir ailesi olan Zeynep'in tecavüzcüsü de çıkmıştır! Üstelik yıllar sonra girdikleri yolda, geçmişlerinden haberi olmayan amirleri Aslan'ın gözleri hep Leyla ve Zeynep'in üzerinde olacaktır. Eski aşklar depreşir, eski defterler açılır, düşmanlıklar alevlenir. Sırlar ortaya saçılır.

Dizide Hande Doğandemir, Seçkin Özdemir, Funda Eryiğit, Alican Yücesoy, Özgür Çevik, Ecem Özkaya, Hazar Motan, Kemal Uçar, Ali İpin ve Demir Karahan rol alıyor.

CAN KIRIKLARI 2. BÖLÜM FRAGMANI:

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