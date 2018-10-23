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Can Kırıkları 4. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Can Kırıkları son bölümde neler oldu?
Can Kırıkları, 4. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Can Kırıkları dizisinin başrollerinde Hande Doğandemir, Seçkin Özdemir gibi başarılı oyuncular yer alıyor. NTC Medya'nın yaptığı Can Kırıkları dizisinin 4. yeni bölüm fragmanı merak ediliyor. İşte, Can Kırıkları'nın 4. yeni bölüm fragmanı ve son bölüm özeti...
23.10.2018 - 00:39 | Güncelleme:
Can Kırıkları dizisi, 4.bölüm fragmanı, dün akşamki 3.bölümün ardından izleyicilerle paylaşıldı. ATV'de yayınlanan Can Kırıkları dizisinin 4.bölümü merakla bekleniyor. Peki, Can Kırıkları dizisinin yeni bölüm fragmanı ve son bölümde neler yaşandı? İşte Can Kırkları dizisine dair tüm detaylar...
"Bizden çaldıkları bütün hayallerin hesabını tek tek soracağız!"
Leyla ve Zeynep… Gençlik yıllarında yakın arkadaş olan iki genç kızın hayatları travmatik bir olay sonrası ayrılır. İkisi de kendi yoluna gider ve farklı şehirlerde polis olurlar. Yıllar sonra geçmişin yaralarının tekrar deşilmesine neden olan bir cinayet davasında yeniden bir araya gelirler! Artık bir komiser olan Leyla, kendisini ölüme terk eden Cihan'ı cezalandırmak için peşine düşer. Leyla'nın açtığı kutudan, artık mutlu bir ailesi olan Zeynep'in tecavüzcüsü de çıkmıştır! Üstelik yıllar sonra girdikleri yolda, geçmişlerinden haberi olmayan amirleri Aslan'ın gözleri hep Leyla ve Zeynep'in üzerinde olacaktır. Eski aşklar depreşir, eski defterler açılır, düşmanlıklar alevlenir. Sırlar ortaya saçılır.
Dizide Hande Doğandemir, Seçkin Özdemir, Funda Eryiğit, Alican Yücesoy, Özgür Çevik, Ecem Özkaya, Hazar Motan, Kemal Uçar, Ali İpin ve Demir Karahan rol alıyor
CAN KIRIKLARI 3. BÖLÜM
Can Kırıkları her hafta pazartesi günü saat 20:00'da yayınlanıyor. Can Kırıkları 3. bölüm yani son bölümde de seyirci heyecanlı sahnelere tanıklık etti. Cihan ve Leyla'nın hesaplaşması devam ederken, Kerem ise Zeynep'in Ercüment'le geçmişine dair çok önemli bir ipucu elde etmiştir. Peki, Can Kırıkları 4. bölümde neler olacak?
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Can Kırıkları 4. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Can Kırıkları oyuncuları kimler? - Son Dakika Haberler/can-kiriklari-4-yeni-bolum-fragmani-yayinlandi-can-kiriklari-oyunculari-kimler-21886392188639
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