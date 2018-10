Can Kırıkları dizisi, 4.bölüm fragmanı, dün akşamki 3.bölümün ardından izleyicilerle paylaşıldı. ATV'de yayınlanan Can Kırıkları dizisinin 4.bölümü merakla bekleniyor. Peki, Can Kırıkları dizisinin yeni bölüm fragmanı ve son bölümde neler yaşandı? İşte Can Kırkları dizisine dair tüm detaylar...

CAN KIRIKLARI 4. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

"Bizden çaldıkları bütün hayallerin hesabını tek tek soracağız!"

Leyla ve Zeynep… Gençlik yıllarında yakın arkadaş olan iki genç kızın hayatları travmatik bir olay sonrası ayrılır. İkisi de kendi yoluna gider ve farklı şehirlerde polis olurlar. Yıllar sonra geçmişin yaralarının tekrar deşilmesine neden olan bir cinayet davasında yeniden bir araya gelirler! Artık bir komiser olan Leyla, kendisini ölüme terk eden Cihan'ı cezalandırmak için peşine düşer. Leyla'nın açtığı kutudan, artık mutlu bir ailesi olan Zeynep'in tecavüzcüsü de çıkmıştır! Üstelik yıllar sonra girdikleri yolda, geçmişlerinden haberi olmayan amirleri Aslan'ın gözleri hep Leyla ve Zeynep'in üzerinde olacaktır. Eski aşklar depreşir, eski defterler açılır, düşmanlıklar alevlenir. Sırlar ortaya saçılır.

Dizide Hande Doğandemir, Seçkin Özdemir, Funda Eryiğit, Alican Yücesoy, Özgür Çevik, Ecem Özkaya, Hazar Motan, Kemal Uçar, Ali İpin ve Demir Karahan rol alıyor

CAN KIRIKLARI 3. BÖLÜM

Can Kırıkları her hafta pazartesi günü saat 20:00'da yayınlanıyor. Can Kırıkları 3. bölüm yani son bölümde de seyirci heyecanlı sahnelere tanıklık etti. Cihan ve Leyla'nın hesaplaşması devam ederken, Kerem ise Zeynep'in Ercüment'le geçmişine dair çok önemli bir ipucu elde etmiştir. Peki, Can Kırıkları 4. bölümde neler olacak?

CAN KIRIKLARI OYUNCULARI KİMLER?

Hande Doğandemir (Leyla Akgün), Seçkin Özdemir (Aslan Erçetin), Funda Eryiğit (Zeynep İnan), Alican Yücesoy (Cihan Karadağ), Özgür Çevik (Kerem İnan), Hazar Motan (Hande Tekin), Kemal Uçar (Zeki Sarı), Ecem Özkaya (Aysel Karadağ)

Senaryosunu Gül Gürsoy - Gülsev Karagöz - Zafer Özer Çetinel'in kaleme aldığı, yönetmenliğini Serkan Birinci'nin üstlendiği Can Kırıkları dizisi her Pazartesi saat 20:00'da seyircisi ile buluşuyor.

