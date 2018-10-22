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Can Kırıkları oyuncuları kimler? Can Kırıkları ne zaman, saat kaçta yayınlanıyor?

Can Kırıkları oyuncuları, dizinin yayınlanmasıyla merak ediliyor. Üniversite yıllarında çok iyi arkadaş olan iki kadının başlarına gelen felaketlerle birbirlerinden ayrılmaları şimdi ise yeniden bir araya gelmeleri ve eski hesaplarını görmelerini konu alan Can Kırıkları, 3. yeni bölümüyle bu akşam ekranlara gelecek. Peki Can Kırıkları ne zaman, saat kaçta yayınlanıyor?

22.10.2018 - 15:39 | Güncelleme:

Can Kırıkları oyuncuları kimler? Can Kırıkları ne zaman, saat kaçta? soruları dizinin izleyicileri tarafından soruluyor. Hande Doğandemir ile Funda Eryiğit'in başrollerini paylaştığı Can Kırıkları 3. yeni bölümüyle bu akşam ekranlarda olacak. Peki Can Kırıkları ne zaman, saat kaçta yayınlanıyor? İşte Can Kırıklarına dair detaylar...

CAN KIRIKLARI SAAT KAÇTA, NE ZAMAN?

Bu sezonun yeni dizileri arasında yer alan Can Kırıkları'nın yeni bölümleri, her Pazartesi akşamı saat 20.00'da yayınlanıyor.

CAN KIRIKLARI OYUNCULARI KİMLER?

Can Kırıkları oyuncu kadrosunda; Hande Doğandemir - Leyla Akgün(Doğan), Seçkin Özdemir - Aslan Erçetin, Funda Eryiğit - Zeynep İnan, Alican Yücesoy - Cihan Karadağ, Özgür Çevik - Kerem İnan, Hazar Motan - Hande Tekin, Kemal Uçar - Zeki Sarı, Ecem Özkaya - Aysel Karadağ bulunuyor.

CAN KIRIKLARI DİZİSİ KONUSU

Leyla ve Zeynep… Gençlik yıllarında yakın arkadaş olan iki genç kızın hayatları travmatik bir olay sonrası ayrılır. İkisi de kendi yoluna gider ve farklı şehirlerde polis olurlar. Yıllar sonra geçmişin yaralarının tekrar deşilmesine neden olan bir cinayet davasında yeniden bir araya gelirler! Artık bir komiser olan Leyla, kendisini ölüme terk eden Cihan'ı cezalandırmak için peşine düşer. Leyla'nın açtığı kutudan, artık mutlu bir ailesi olan Zeynep'in tecavüzcüsü de çıkmıştır! Üstelik yıllar sonra girdikleri yolda, geçmişlerinden haberi olmayan amirleri Aslan'ın gözleri hep Leyla ve Zeynep'in üzerinde olacaktır. Eski aşklar depreşir, eski defterler açılır, düşmanlıklar alevlenir. Sırlar ortaya saçılır.

CAN KIRIKLARI 3. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

"Çocuğa ne oldu?"

 

Leyla'nın namlusunun ucundaki Cihan, ölümle karşı karşıyadır. Kendi canını kurtarmak için Leyla'yı Zeynep'in hayatıyla tehdit eder. Leyla ise Ercüment'in telefonunu kullanarak Cihan'ı köşeye sıkıştıran bir plan yapar. Bu plan tüm dengeleri değiştirir. Cihan ve Haşmet arasında büyük bir savaş başlarken Aslan adım adım Pınar'ın katiline yaklaşır. Kerem ise Zeynep'in Ercüment'le geçmişine dair çok önemli bir ipucu elde etmiştir. Leyla ve Zeynep'in geçmişlerinin ortaya saçılması an meselesidir.

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