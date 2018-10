Can Kırıkları oyuncu kadrosu ve konusu dikkatleri çekiyor. 2. bölümüyle bu akşam ekranlara gelen Can Kırıkları'nda Hande Doğandemir ile Funda Eryiğit'in performansı hemen dikkat çekiyor. Peki Can Kırıkları'nda başka kimler rol alıyor, dizinin konusu tam olarak ne? Can Kırıkları oyuncuları haberimzide...

CAN KIRIKLARI OYUNCULARI KİMLER?

Hande Doğandemir - Leyla Akgün(Doğan), Seçkin Özdemir - Aslan Erçetin, Funda Eryiğit - Zeynep İnan, Alican Yücesoy - Cihan Karadağ, Özgür Çevik - Kerem İnan, Hazar Motan - Hande Tekin, Kemal Uçar - Zeki Sarı, Ecem Özkaya - Aysel Karadağ

CAN KIRIKLARI DİZİSİ KONUSU

Leyla ve Zeynep… Gençlik yıllarında yakın arkadaş olan iki genç kızın hayatları travmatik bir olay sonrası ayrılır. İkisi de kendi yoluna gider ve farklı şehirlerde polis olurlar. Yıllar sonra geçmişin yaralarının tekrar deşilmesine neden olan bir cinayet davasında yeniden bir araya gelirler! Artık bir komiser olan Leyla, kendisini ölüme terk eden Cihan'ı cezalandırmak için peşine düşer. Leyla'nın açtığı kutudan, artık mutlu bir ailesi olan Zeynep'in tecavüzcüsü de çıkmıştır! Üstelik yıllar sonra girdikleri yolda, geçmişlerinden haberi olmayan amirleri Aslan'ın gözleri hep Leyla ve Zeynep'in üzerinde olacaktır. Eski aşklar depreşir, eski defterler açılır, düşmanlıklar alevlenir. Sırlar ortaya saçılır.

Dizide Hande Doğandemir, Seçkin Özdemir, Funda Eryiğit, Alican Yücesoy, Özgür Çevik, Ecem Özkaya, Hazar Motan, Kemal Uçar, Ali İpin ve Demir Karahan rol alıyor.

CAN KIRIKLARI 2. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

"Ben o mezarda canımın yarısını bıraktım!"

Zeynep Ercüment'e son kurşunu sıkarken Leyla olay yerine gelir. Leyla mesleği ve arkadaşı arasında bir seçim yapmak zorundadır. Zeynep'in geçmişte yaşadığı acıları öğrenen Leyla, cesedi ortadan kaldırmaya karar verir. Ne olursa olsun sonuna kadar Zeynep'in yanında olacaktır. Ancak iki kadını da kötü bir sürpriz beklemektedir. Ercüment'in sakladığı tecavüz görüntüleri hala bir yerlerde, saatli bomba gibi beklemektedir. Zeynep bu görüntüleri bulmak için gizlice Cihan'ın evine girer. Kendi kurduğu tuzağa düşen Cihan ise Leyla'nın namlusunun ucunda, ölümle burun burunadır.

