Can ölüyor mu? Gülperi 11. yeni bölüm ile yarın akşam Show TV'de

Gülperi 11. yeni bölüm ile yarın akşam seyircisiyle buluşacak. Show TV’de ekrana gelen Cuma akşamlarının en çok izlenen yapımlarından Gülperi'de bu hafta gözyaşları sel olacak. Gülperi'nin kaçırılan küçük oğlu Can için akıttığı acı dolu gözyaşları dinmeyecek. İşte, Gülperi 11. yeni bölüme dair tüm detaylar...