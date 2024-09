Can Sarıçoban'da 'Decennium' serisi

Can Sarıçoban'da 'Decennium' serisi

Can Sarıçoban'da 'Decennium' serisi Sanatçı Can Sarıçoban, on yıllık sanatsal yolculuğunu gözler önüne seren 'Decennium' serisiyle Gama Gallery'de sanatseverlerle buluştu.

Habertürk Giriş: 26.09.2024 - 00:02 Güncelleme: 26.09.2024 - 00:02 facebook

twitter-x

linkedin

whatsapp

mail

print

copy

ABONE OL