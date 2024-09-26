Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Kültür-Sanat Öne Çıkanlar Can Sarıçoban'da 'Decennium' serisi

        Can Sarıçoban'da 'Decennium' serisi

        Sanatçı Can Sarıçoban, on yıllık sanatsal yolculuğunu gözler önüne seren 'Decennium' serisiyle Gama Gallery'de sanatseverlerle buluştu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.09.2024 - 00:02 Güncelleme: 26.09.2024 - 00:02
        ABONE OL
        ABONE OL
        Can Sarıçoban'da 'Decennium' serisi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Ünlü sanatçı Can Sarıçoban, on yıllık sanatsal yolculuğunu gözler önüne seren “Decennium” serisiyle Gama Gallery’de sanatseverlerle buluştu. Sergide Sarıçoban’ın klasik fotoğrafçılık kurallarından post modern yapı bozumuna kadar uzanan geniş yelpazedeki eserleri yer alıyor. Sanatçı, on yıllık kariyerinin bu retrospektif niteliğindeki serisinde, teknik ve üslup açısından büyük çeşitlilik gösterse de aynı yaratıcı özü ve estetik ideali korumayı başardığı eserleriyle izleyicilere unutulmaz bir sanat deneyimi sunuyor.

        “Decennium”, Sarıçoban’ın kariyerinde farklı dönemlerden izler taşıyan çalışmalarını bir araya getiriyor. Eserler, sanatçının estetik evriminin izlerini sunarken, izleyicilere hem görsel hem de düşünsel bir yolculuk yaşatıyor. Sergi boyunca, Sarıçoban’ın deneysel çalışmaları, klasik fotoğrafçılık ile yenilikçi karma teknikler arasında dengeli bir bütünlük sağlıyor.

        Can Sarıçoban’ın "Decennium" serisi, 12 Ekim’e kadar Gama Gallery’de ziyaret edilebilecek.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Can Sarıçoban
        #Gama Gallery
        #Decennium
        #sergi
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Komşu'ya Aslan pençesi!
        Komşu'ya Aslan pençesi!
        Putin: Nükleer silah kullanma hakkımızı saklı tutuyoruz
        Putin: Nükleer silah kullanma hakkımızı saklı tutuyoruz
        ABD Başkanı Biden, Netanyahu ile "mutabık" değil
        ABD Başkanı Biden, Netanyahu ile "mutabık" değil
        Kurtulmuş, Putin ile görüştü
        Kurtulmuş, Putin ile görüştü
        'Dünya katliama yeterli tepkiyi veremedi'
        'Dünya katliama yeterli tepkiyi veremedi'
        Bronckhorst: Gücümüzü göstereceğiz!
        Bronckhorst: Gücümüzü göstereceğiz!
        Çöp konteynerinde cansız bebek bulundu! 3 gözaltı
        Çöp konteynerinde cansız bebek bulundu! 3 gözaltı
        Narin cinayeti soruşturmasında yeni gelişme
        Narin cinayeti soruşturmasında yeni gelişme
        "Kerem'in gelişi büyük yankı uyandırdı!"
        "Kerem'in gelişi büyük yankı uyandırdı!"
        Şeyda polisi şehit eden katilin ifadesi ortaya çıktı!
        Şeyda polisi şehit eden katilin ifadesi ortaya çıktı!
        Şeyda polisi şehit eden saldırganın kuzeni tutuklandı
        Şeyda polisi şehit eden saldırganın kuzeni tutuklandı
        Çin'den yoksullara nakit desteği
        Çin'den yoksullara nakit desteği
        25 Eylül 2024: Bugün ne oldu?
        25 Eylül 2024: Bugün ne oldu?
        Son görüntüleri ortaya çıktı
        Son görüntüleri ortaya çıktı
        Çocukların sosyal medyada "problemli davranışları" 2018-2022'de yüzde 4 artış gösterdi
        Çocukların sosyal medyada "problemli davranışları" 2018-2022'de yüzde 4 artış gösterdi
        Son yolculuğuna uğurlandı
        Son yolculuğuna uğurlandı
        Lübnan Sağlık Bakanı Habertürk'e konuştu
        Lübnan Sağlık Bakanı Habertürk'e konuştu
        Süper yatta süper tatil
        Süper yatta süper tatil
        'Rüya Takımı' yürüdü
        'Rüya Takımı' yürüdü
        Bir Çin atasözü der ki...
        Bir Çin atasözü der ki...