Can Yaman'a 6 teklif birden!

Demet Özdemir’le başrolü paylaştığı “Erkenci Kuş”, Can Yaman’a yaradı ve ünlü oyuncunun yıldızı bir anda parladı. 1 haftada 6 ayrı yapım firmasından astronomik teklifler alan oyuncu, “Projeleri değerlendiriyorum ama açıkçası gönlümde yatan sinema filmi” diyor