Sosyal medyaya dört gün önce yüklenen videoda; Can Yaman, İspanyol televizyon kanalı Medyaset'in muhabiri Violeta Mangrinan ile röportaj yaparken görülüyor. Yaman, yanına gelen muhabiri görür görmez ise "Ne kadar güzel bir hanımefendi" diyor. Violeta isimli genç kadın 'Erkenci Kuş' dizisiyle ilgili sorular sorup, izleyicilerine oyuncuyu daha yakından tanıtmaya çalışırken, Yaman'ın kadınla buluşmak için kurduğu cümleler dikkat çekti.

Can Yaman, kendisinden İspanya'yı gezdirmesini istediği muhabiri de öptü.