Can Yaman: Yoğun bir tempoda çalışıyoruz

Demet Özdemir ile aşk yaşadığı konuşulan Can Yaman, önceki akşam Bebek’te taksiye binerken görüntülendi. Yaman, "Çok yoğun bir tempoda çalışıyoruz. Kimseye vakit ayıramıyordum. İki gün repomuz var, şimdi arkadaşlarımla görüşmeye gidiyorum" dedi