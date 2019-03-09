Can Yaman: Yoğun bir tempoda çalışıyoruz

Giriş: 09.03.2019 - 09:34 | Güncelleme:  

Demet Özdemir ile aşk yaşadığı konuşulan Can Yaman, önceki akşam Bebek’te taksiye binerken görüntülendi. Yaman, "Çok yoğun bir tempoda çalışıyoruz. Kimseye vakit ayıramıyordum. İki gün repomuz var, şimdi arkadaşlarımla görüşmeye gidiyorum" dedi

  • 1Can Yaman: Yoğun bir tempoda çalışıyoruz - Magazin haberleri
    1|30

    Habertürk'ten Akif Yaman'ın haberine göre, ‘Erkenci Kuş’ dizisinde Can karakterine hayat veren Can Yaman, önceki akşam Bebek’te taksiye binerken görüntülendi. 

  • 2Can Yaman: Yoğun bir tempoda çalışıyoruz - Magazin haberleri
    2|30

    "YOĞUN BİR TEMPODA ÇALIŞIYORUZ"

    Gazetecileri görünce poz verip sohbet eden Yaman, “Setten geliyorum. Çok yoğun bir tempoda çalışıyoruz. Kimseye vakit ayıramıyordum. İki gün repomuz var, şimdi arkadaşlarımla görüşmeye gidiyorum” diyerek Bebek’ten taksiyle ayrıldı.

  • 3Can Yaman: Yoğun bir tempoda çalışıyoruz - Magazin haberleri
    3|30
  • 4Can Yaman: Yoğun bir tempoda çalışıyoruz - Magazin haberleri
    4|30
  • 5Can Yaman: Yoğun bir tempoda çalışıyoruz - Magazin haberleri
    5|30
  • 6Can Yaman: Yoğun bir tempoda çalışıyoruz - Magazin haberleri
    6|30
  • 7Can Yaman: Yoğun bir tempoda çalışıyoruz - Magazin haberleri
    7|30
  • 8Can Yaman: Yoğun bir tempoda çalışıyoruz - Magazin haberleri
    8|30
  • 9Can Yaman: Yoğun bir tempoda çalışıyoruz - Magazin haberleri
    9|30
  • 10Can Yaman: Yoğun bir tempoda çalışıyoruz - Magazin haberleri
    10|30
  • 11Can Yaman: Yoğun bir tempoda çalışıyoruz - Magazin haberleri
    11|30
  • 12Can Yaman: Yoğun bir tempoda çalışıyoruz - Magazin haberleri
    12|30
  • 13Can Yaman: Yoğun bir tempoda çalışıyoruz - Magazin haberleri
    13|30
  • 14Can Yaman: Yoğun bir tempoda çalışıyoruz - Magazin haberleri
    14|30
  • 15Can Yaman: Yoğun bir tempoda çalışıyoruz - Magazin haberleri
    15|30
  • 16Can Yaman: Yoğun bir tempoda çalışıyoruz - Magazin haberleri
    16|30
  • 17Can Yaman: Yoğun bir tempoda çalışıyoruz - Magazin haberleri
    17|30
  • 18Can Yaman: Yoğun bir tempoda çalışıyoruz - Magazin haberleri
    18|30
  • 19Can Yaman: Yoğun bir tempoda çalışıyoruz - Magazin haberleri
    19|30
  • 20Can Yaman: Yoğun bir tempoda çalışıyoruz - Magazin haberleri
    20|30
  • 21Can Yaman: Yoğun bir tempoda çalışıyoruz - Magazin haberleri
    21|30
  • 22Can Yaman: Yoğun bir tempoda çalışıyoruz - Magazin haberleri
    22|30
  • 23Can Yaman: Yoğun bir tempoda çalışıyoruz - Magazin haberleri
    23|30
  • 24Can Yaman: Yoğun bir tempoda çalışıyoruz - Magazin haberleri
    24|30
  • 25Can Yaman: Yoğun bir tempoda çalışıyoruz - Magazin haberleri
    25|30
  • 26Can Yaman: Yoğun bir tempoda çalışıyoruz - Magazin haberleri
    26|30
  • 27Can Yaman: Yoğun bir tempoda çalışıyoruz - Magazin haberleri
    27|30
  • 28Can Yaman: Yoğun bir tempoda çalışıyoruz - Magazin haberleri
    28|30
  • 29Can Yaman: Yoğun bir tempoda çalışıyoruz - Magazin haberleri
    29|30
  • 30Can Yaman: Yoğun bir tempoda çalışıyoruz - Magazin haberleri
    30|30

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
Sen de Düşüncelerini Paylaş!
300
* YORUM KURALLARINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ!
Yorumlar 0