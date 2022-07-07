101 düzensiz göçmen kurtarıldı 0:00 / 0:00

İHA

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesi açıklarında üç ayrı olayda Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 101 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesi açıklarında 6-7 Temmuz tarihlerinde Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri üç ayrı olayda lastik bot içerisinde düzensiz göçmenler olduğunu tespit etti. Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 101 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı TCSG-28, TCSG-84 ve KB-4510 botları tarafından kurtarıldı. Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakolu'na getirilen düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

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