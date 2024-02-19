Çanakkale açıklarında 19'u çocuk 46 düzensiz göçmen yakalandı
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında 19'u çocuk 46 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı
Ayvacık açıklarında lastik bot içinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine Sahil Güvenlik Gemisi "TCSG-61" ve "Sahil Güvenlik Botu "KB-20" bölgeye sevk edildi.
Sahil Güvenlik ekipleri, durdurdukları lastik bot içindeki Afganistan uyruklu 19'u çocuk toplam 46 düzensiz göçmeni yakaladı.
Düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından Ayvacık Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.