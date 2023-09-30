Çanakkale açıklarında 27 düzensiz göçmen kurtarıldı
Çanakkale'nin Ayvacık açıklarında motor arızası nedeniyle sürüklenen lastik botun içindeki 27 düzensiz göçmen kurtarıldı
Giriş: 30.09.2023 - 19:41 Güncelleme: 30.09.2023 - 19:41
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Ayvacık açıklarında içinde yabancı uyrukluların olduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisini aldı.
Bunun üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu "TCSG-6" unsurları tarafından lastik bot içindeki 27 düzensiz göçmen kurtarılarak kıyıya çıkarıldı.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.