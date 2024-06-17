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        Haberler Gündem Çanakkale açıklarında 27 düzensiz göçmen yakalandı - Güncel haberler

        Çanakkale açıklarında 27 düzensiz göçmen yakalandı

        Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında 27 düzensiz göçmen yakalandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.06.2024 - 19:21 Güncelleme: 17.06.2024 - 19:21
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        Çanakkale açıklarında 27 düzensiz göçmen yakalandı
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        Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Ayvacık açıklarında seyir halindeki lastik botta düzensiz göçmenlerin bulunduğunu tespit etti.

        Bölgeye yönlendirilen "KB-20" ve "KB-111" botları ekipleri, lastik bot içinde Afganistan ve İran uyruklu, 10'u çocuk 27 düzensiz göçmeni yakaladı.

        Karaya çıkarılan yabancı uyruklular, işlemlerin ardından Ayvacık Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne götürüldü.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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