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        Haberler Gündem Çanakkale açıklarında 33 düzensiz göçmen kurtarıldı

        Çanakkale açıklarında 33 düzensiz göçmen kurtarıldı

        Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 33 düzensiz göçmen kurtarıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.09.2023 - 20:56 Güncelleme: 03.09.2023 - 20:56
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        Çanakkale açıklarında 33 düzensiz göçmen kurtarıldı
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        Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Ayvacık açıklarında lastik botta düzensiz göçmenlerin bulunduğunu tespit etti.

        Bölgeye yönlendirilen "KB-20" botu ekibi, Yunan unsurlarınca Türk kara sularına itilen Afganistan uyruklu 33 düzensiz göçmeni kurtardı.

        Karaya çıkarılan yabancı uyruklular, işlemlerin ardından Ayvacık Yabancıları Geri Gönderme Merkezine sevk edildi.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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