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        Haberler Gündem Çanakkale açıklarında 33 düzensiz göçmen yakalandı - Güncel haberler

        Çanakkale açıklarında 33 düzensiz göçmen yakalandı

        Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında 33 düzensiz göçmen yakalandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.12.2023 - 22:58 Güncelleme: 28.12.2023 - 22:58
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        Çanakkale açıklarında 33 düzensiz göçmen yakalandı
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        Ayvacık'ta görevli Sahil Güvenlik Mobil Radarı "MORAD-12" tarafından lastik bot içinde bir grup düzensiz göçmen olduğu tespit edildi.

        Bunun üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu "KB-20" tarafından hareketli lastik bot durdurularak içindeki Afganistan uyruklu 33 düzensiz göçmen yakalandı.

        Düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından Ayvacık Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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