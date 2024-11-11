Çanakkale açıklarında 41 düzensiz göçmen yakalandı
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında 18'i çocuk 41 düzensiz göçmen yakalandı
Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Ayvacık açıklarında seyir halindeki lastik botta düzensiz göçmenlerin bulunduğunu tespit etti.
Bölgeye sahil güvenlik gemisi "TCSG-84" ve "KB-32" botu yönlendirildi.
Ekipler, bottaki Afganistan uyruklu 18'i çocuk 41 düzensiz göçmeni karaya çıkardı.
Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından Ayvacık Geri Gönderme Merkezi'ne götürüldü.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.