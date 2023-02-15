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Çanakkale açıklarında 68 düzensiz göçmen yakalandı

Çanakkale'nin Gökçeada ilçesi açıklarında, balıkçı teknesi içinde 68 düzensiz göçmen yakalandı

Çanakkale açıklarında 68 düzensiz göçmen yakalandı
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AA

Sahil Güvenlik Batı Marmara Grup Komutanlığı ekipleri, Gökçeada açıklarında, içinde düzensiz göçmenlerin olduğu balıkçı teknesini tespit etti.

Ekiplerin "TCSG-23" botuyla düzenlediği operasyonda, 68 düzensiz göçmen yakalanarak kıyıya getirildi.

Yabancı uyrukluları yurt dışına kaçırmaya çalışarak insan kaçakçılığı yaptığı belirlenen 3 şüpheli gözaltına aldı.

Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne gönderildi.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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