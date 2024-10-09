Ayvacık açıklarında 22 düzensiz göçmen kurtarıldı
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında 22 düzensiz göçmen kurtarıldı
Ayvacık açıklarında, içinde düzensiz göçmenlerin olduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisinin alınması üzerine Sahil Güvenlik Botu "KB-119" bölgeye sevk edildi.
Lastik bot içindeki 9'u çocuk 22 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.
Afganistan uyruklu düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından Ayvacık Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.