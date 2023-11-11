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        Haberler Gündem Çanakkale-Balıkesir eski kara yolunda bulunan köprü aşırı yağış nedeniyle çöktü

        Çanakkale-Balıkesir eski kara yolunda bulunan köprü aşırı yağış nedeniyle çöktü

        Balıkesir'in Edremit ilçesinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle Zeytinli Çayı üzerinde bulunan karayolu köprüsü çökerek kullanılamaz hale geldi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 11.11.2023 - 23:27 Güncelleme: 11.11.2023 - 23:27
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        Köprü aşırı yağış nedeniyle çöktü
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        Kazdağları'ndan gelen yağmur sularının etkisiyle köprünün taşıma ayaklarından biri yıkılması üzerine köprü çöktü. Çöküntünün yaşandığı esnada köprü üzerinde herhangi bir taşıtın bulunmaması olası can ve mal kaybını önledi. Olayın ardından bölgeye sevk edilen jandarma, zabıta, itfaiye ve ekipleri, yolu trafiğe kapatarak bölgede güvenlik önlemlerini aldı.

        YAYALARIN GEÇMESİNE İZİN VERİLMİYOR

        Eski Çanakkale - Balıkesir karayolunda bariyer kuran ekipler, araçların ve yayaların köprü üzerinden geçmesine izin vermiyor.

        Balıkesir Büyükşehir ve Edremit Belediyesinin Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, kamyon ile çökme yaşanan köprünün her iki yöndeki girişine toprak yığarak olası bir olumsuzluk yaşanmasının önüne geçti.

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        #Çanakkale
        #haberler
        #Balıkesir
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