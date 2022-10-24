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Haberler Gündem 3. Sayfa Çanakkale Boğazı'nda gemi geçişlerine sis engeli
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Çanakkale Boğazı yoğun sis nedeniyle transit gemi geçişlerine kapatıldı

Çanakkale Boğazı'nda yoğun sis etkili oluyor. Denizdeki görüş mesafesinin düşmesine neden olan sis nedeniyle, boğaz çift yönlü olarak gemi geçişlerine kapatıldı

Çanakkale Boğazı'nda gemi geçişlerine sis engeli
Çanakkale Boğazı'nda gemi geçişlerine sis engeli
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AA

Çanakkale Boğazı yoğun sis nedeniyle çift yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapatıldı.

Sabah saatlerinde boğaz açıklarında etkisini artıran sis, denizdeki görüş mesafesinin düşmesine neden oldu.

Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğünce, kuzey ve güneyden girecek gemilerin kaptanları telsizle uyarılarak, boğazın çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatıldığı duyuruldu.

Sisin etkisini kaybetmesinin ardından gemi trafiğinin normale döneceği belirtildi.

Yerel feribot seferleri ise sürdürülüyor.

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