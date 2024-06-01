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        Haberler Gündem Çanakkale Boğazı'nda makine arızası yapan gemi için kurtarma operasyonu düzenlendi - Güncel haberler

        Çanakkale Boğazı'nda makine arızası yapan gemi için kurtarma operasyonu düzenlendi

        Çanakkale Boğazı geçişi sırasında makine arızası yapan gemi, kurtarma operasyonu ile demir sahasına götürüldü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.06.2024 - 06:53 Güncelleme: 01.06.2024 - 06:53
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        Çanakkale Boğazı'nda gemi makinesi arıza yaptı
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        Boğaza kuzey yönden giriş yapan 225 metre boyundaki Liberya bayraklı "Gloria G" isimli gemi, boğaz geçişi sırasında Akbaş mevkisinde makine arızası yaptı.

        Gemi kaptanının, durumu Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğüne (VTS) bildirmesi üzerine bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne (KEGM) ait "Kurtarma-13", "Kurtarma-14" ve "Kurtarma 16" römorkörleri sevk edildi.

        Boğaz geçişi yapacak diğer gemiler de telsizle uyarılarak bilgilendirildi, boğaz kuzey yönden trafiğe kapatıldı.

        66 bin ton mısır yüklü gemi, KEGM ekiplerinin yaptığı kurtarma operasyonu sonrası römorkörler tarafından yedeklenip Şevketiye Demir Sahası'na götürüldü.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.

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