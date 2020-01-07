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Çanakkale Boğazı transit gemi geçişlerine kapatıldı!

Çanakkale'de dünden bu yana etkili olan fırtına, sabah yoğun kar yağışıyla etkisini artırdı. Görüş mesafesinin azalması nedeniyle de Çanakkale Boğazı transit gemi geçişlerine kapatıldı.

Çanakkale Boğazı trafiğe kapatıldı!

 

Çanakkale'de yoğun kar yağışı ve fırtına nedeniyle Çanakkale Boğazı transit gemi geçişlerine kapatıldı, bazı vapur seferleri de durduruldu.

AA'nın haberine göre, kent merkezinde dünden bu yana etkili fırtına, sabah yoğun kar yağışıyla etkisini artırdı. Görüş mesafesinin azalması nedeniyle Çanakkale Boğazı transit gemi geçişlerine kapatıldı.

Boğaz ile adalar hattında deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ A.Ş.'den yapılan açıklamada ise Çanakkale-Kilitbahir ve Çanakkale-Eceabat hatlarında verilen hizmetin geçici olarak durdurulduğu bildirildi. Ayrıca, dün iptal edilen Kabatepe-Gökçeada ve Geyikli-Bozcaada arabalı vapur seferleri bugün de yapılamayacak.

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