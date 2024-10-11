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        Haberler Gündem Çanakkale'de 1 kilo 700 gram skunk ele geçirildi - Güncel haberler

        Çanakkale'de 1 kilo 700 gram skunk ele geçirildi

        Çanakkale'de düzenlenen operasyonda 1 kilo 700 gram skunk ele geçirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.10.2024 - 22:54 Güncelleme: 11.10.2024 - 22:54
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        1 kilo 700 gram skunk ele geçirildi
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        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, il merkezi ve ilçelerde uyuşturucu madde satışı yapan ve kullananlara yönelik operasyon düzenledi.

        Çanakkale-Bursa kara yolunun Saltık Mahallesi mevkisinde gerçekleştirilen operasyonda, A.Ç, E.Ç. ve M.M. isimli şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı.

        Haklarında "uyuşturucu madde ticareti yapmak" ve "uyuşturucu madde kullanmak" suçlarından işlem yapılan şüphelilerin araçlarında yapılan aramalarda 1 kilo 700 gram skunk ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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