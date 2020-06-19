Çanakkale'de 10 bin çipura yavrusu denize bırakıldı

AA

ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Sedat Murat, gazetecilere yaptığı açıklamada, Çanakkale'nin 3 tarafının denizlerle çevrili bir kent olduğunu söyledi.

Kentin önemli bir boğaza da sahip olduğunu ifade eden Murat, "Çanakkale'nin aslında önem vermesi gereken bir alan balıkçılık. Aslında ülkemizinde istenilen düzeyde olduğunu söylemek mümkün değil, hem nitelik hem de nicelik olarak. Üniversitemiz, Deniz Bilimleri Fakültemizin her sene yapmış olduğu balık salımının amacı, toplumda bir bilinç oluşturmak ve katkı sağlamaktır." dedi.

Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi Yetiştiricilik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Umur Önal da geleneksek hale getirdikleri çalışmayı 3 yıl önce başlattıklarını hatırlattı.

Çalışma hakkında bilgi veren Önal, şu değerlendirmede bulundu:

"Çipura balığını seçmemizin nedenlerinden biri, avcılık baskısına maruz kalan bir tür. Fakat çipura balığını herkes bilir. Son derece lezzetli bir balıktır. Bir çipura balığı kabaca 300 bin kadar yumurta verebilir. Dolayısıyla bir çipura nereden bakarsanız bakın yılda benim tahminim 1 milyon kadar yumurta üretme kapasitesine sahip. Bunların yüzde 20'sinin hayatta kaldığını düşünürsek 2 bin balıktan yarısının da dişi ve erkek olarak ayrıldığını düşünürsek, aslında doğada yumurta oluşturup kendi neslini devam etmek için bizim de çok çok küçük katkıda bizim aracılığımızla sağlanmış oluyoruz. Bu salacağımız balıkların büyüme konusu artık doğanın tekelinde. Bazıları belki ilk gün ölecekler, bazıları da çok uzun yıllar 7-8 yaşına kadar yaşama şansına sahip olacaklar. Daha uzun yaşamaları yönünde ömürlerinin uzun olmasını diliyoruz."

Törenin ardından, Deniz Canlıları Araştırma Ünitesi'nde yetiştirilen 10 bin çipura yavrusu hazırlanan özel musluk sistemiyle denize salındı.

