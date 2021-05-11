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Çanakkale'de 12 gündür kayıp kadının cansız bedeni bulundu

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde 28 Nisan'dan bu yana kayıp olan zihinsel engelli Cemile Arslan'ın (61) cansız bedenine ulaşıldı

Çanakkale'de 12 gündür kayıp kadının cansız bedeni bulundu
Çanakkale'de kayıp engelli kadının cesedine ulaşıldı
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AA

Ezine ilçesine bağlı Kayacık köyünde 28 Nisan tarihinde kaybolan zihinsel engelli evli 4 çocuk annesi Cemile Arslan'ın (61) cansız benine ulaşıldı.

İlçeye bağlı Sarpdere köyü kırsalı Yörükkonağı mevkiinde bulunan tarlasındaki hayvanlarının yanına giden Arasanlı köyü muhtarı Ersin Ergin, tarlasında bir kişinin hareketsiz yattığını fark etti. İhbar üzerine olay yerine Jandarma ve 112 Sağlık Ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yaptığı kontrollerde hayatını kaybeden kadının Cemile Arslan olduğu tespit edildi. AA'nın haberine göre; Arslan'ın cesedi yapılan incelemenin ardından Bursa Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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