Çanakkale'de 18 Mart'ta eğitime ara verildi

Çanakkale Valiliği tarafından 18 Mart Şehitleri Anma ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109'uncu yıl dönümü kutlamaları nedeniyle 18 Mart günü eğitime bir gün ara verildiği duyuruldu.

Konuya ilişkin Çanakkale Valiliği'nden yapılan açıklamada, "18 Mart Şehitleri Anma ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109'uncu yıl dönümünün coşkulu kutlanması amacıyla 18 Mart 2024 Pazartesi günü Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı tüm resmi ve özel eğitim kurumlarında, eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verilecektir" denildi.

Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.