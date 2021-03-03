Çanakkale'de 18 Mart'ta göndere çekilecek ay yıldızlı bayrak Kocaeli'ye ulaştı

AA

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca bayrak sevgisi ve tarih bilincinin geliştirilmesi amacıyla hayata geçirilen etkinlik kapsamında, Valilik önünde bayrak teslim töreni düzenlendi.

Törende, İstanbul'dan Aşkın Samet Akkaya tarafından getirilen Türk bayrağı, Sakarya'ya ulaştırılmak üzere Kocaeli temsilcisi Zeynep Fatma Çayır'a teslim edildi.

Vali Yardımcısı İsmail Gültekin, törende yaptığı konuşmada, gençlerin İstanbul'dan gururla getirdikleri şanlı Türk bayrağını onurla teslim aldıklarını söyledi.

Kocaeli olarak bayrağı, etkinlik kapsamında bir sonraki ile gururla teslim edeceklerini dile getiren Gültekin, "Bağımsızlığımızın ve devletimizin birliğinin simgesi şanlı bayrağımız her zaman gururla dalgalanacak. Bu etkinlikte emeği geçen kurum ve kuruluşlar ile geleceğimizin teminatı gençlerimize teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.