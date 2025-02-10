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        Haberler Gündem Çanakkale'de 2 ilçede taşımalı eğitime 1 gün ara

        Çanakkale'de 2 ilçede taşımalı eğitime 1 gün ara

        Çanakkale'nin Yenice ve Çan ilçelerinde olumsuz hava şartları ve buzlanma nedeniyle taşımalı eğitime 1 gün ara verildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.02.2025 - 02:26 Güncelleme: 10.02.2025 - 02:28
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        Çanakkale'de 2 ilçede taşımalı eğitime 1 gün ara
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        Çanakkale’de olumsuz hava şartları nedeniyle bazı ilçelerde taşımalı eğitime ara verildi. Konuyla ilgili Yenice İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, “Kıymetli velilerimiz, sevgili öğrenciler hava koşulları sebebi ve aşırı buzlanma riski ön görüldüğünden bir gün süreyle İlçe Hıfzısıhha Kararına istinaden, 10.02.2025 Pazartesi günü itibariyle sadece ‘Taşımalı Eğitim Gören Öğrencilerimiz için’ eğitim öğretime ara verilmiştir. Diğer öğrencilerimiz eğitim öğretime devam edecektir” denildi.

        Çan Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada ise “Hava koşulları sebebi ve aşırı buzlanma riski ön görüldüğünden bir gün süreyle İlçe Hıfzısıhha Kararına istinaden, 10.02.2025 Pazartesi günü itibariyle sadece Çan ilçemizde ‘Taşımalı Eğitim Gören Öğrencilerimiz için’ eğitim öğretime ara verilmiştir. Diğer öğrencilerimiz eğitim öğretime devam edecektir” denildi.

        *Haberin fotoğrafı AA tarafından servis edilmiştir.

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