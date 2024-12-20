Çanakkale'de 56 düzensiz göçmen yakalandı
Ege Denizi'nin kuzeyinde, Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında 56 düzensiz göçmen yakalandı
Sahil güvenlik mobil radarları "MORAD-7" ve "MORAD-12", Ayvacık açıklarında ilerleyen lastik 2 bot tespit etti.
Bunun üzerine bölgeye sahil güvenlik "KB-119" ve "TCSG-8" botları yönlendirildi.
Ekipler, bottaki Afganistan, Filistin, Mısır, Suriye ve Lübnan uyruklu 19'u çocuk 56 düzensiz göçmeni alıp kıyıya getirdi.
Yabancı uyruklular, işlemlerin ardından Ayvacık Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezine teslim edildi.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.