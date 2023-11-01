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        Haberler Gündem 3. Sayfa Çanakkale'de 77 kaçak göçmen kurtarıldı

        Çanakkale'de 77 kaçak göçmen kurtarıldı

        Çanakkale'de, Yunan unsurlarının Türk kara sularına geri ittiği lastik bottaki 77 göçmen kurtarıldı, yasa dışı yollarla yurt dışına kaçmaya çalışan 1 kişi ise yakalandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.11.2023 - 13:00 Güncelleme: 01.11.2023 - 13:00
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        Çanakkale'de 77 kaçak göçmen kurtarıldı
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        Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında 3 farklı noktada lastik botlarda kaçak göçmenler olduğu bilgisi üzerine, bölgeye "TCSG-8" isimli Sahil Güvenlik botu gönderildi.

        Yunan unsurları tarafından Türk kara sularına geri itilen lastik bottaki 77 kaçak göçmen kurtarıldı. Ayrıca göçmenlerin arasında yasa dışı yollarla yurt dışına kaçmaya çalışan 1 şüpheli ise yakalandı.

        Kaçak göçmenler, işlemlerin ardından Ayvacık ilçesindeki Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

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