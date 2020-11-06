Çanakkale'de aranan FETÖ/PDY şüphelisi yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütüne üye olmak suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.D'nin yakalanması için çalışma başlattı.
Ekiplerce Yenice ilçesinde gözaltına alınan zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.
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