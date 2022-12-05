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Çanakkale'de balıkçının oltasına ak lagos balığı takıldı

Çanakkale’nin Gökçeada ilçesinde balıkçı İlker Özdemir'in oltasına derin su balığı Ak Lagos yakaladı

Çanakkale'de balıkçının oltasına ak lagos balığı takıldı
Oltaya takıldı... "En son 45 yıl önce yakalanmış"
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AA

Gökçeada'da denize açılan balıkçı İlker Özdemir'in oltasına Kuzey Ege'de uzun yıllardır görülmeyen ak lagos balığı takıldı.

Teknesiyle Saros Körfezi'ne açılan Özdemir, oltasında bölgede uzun yıllardır görülmeyen ak lagos balığı olduğunu gördü.

"35 YILDIR BÖLGEDE AVLANIYORUM, HİÇ GÖRMEDİM"

Popülasyonun artması için balığı suya bırakan Özdemir, "35 yıldır bu bölgede avlanıyorum, hiç görmedim. En son 45 yıl önce yakalanmış, sonrasında Saros'tan kaybolmuş" dedi.

Akdeniz'e özgü olan türün tuz oranı yüksek sularda yaşadığını dile getiren Özdemir, balığı yakaladıktan sonra durumu su ürünleri yetkilileriyle de paylaştığını söyledi.

Özdemir, balığın yakalanma ve denize bırakılma anlarını kaydetti.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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