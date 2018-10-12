Çanakkale'nin Ezine ilçesine bağlı Dalyan köyü sınırlarındaki Alexandria Troas bölgesinde yapılan kazılarda bin 500 yıllık küplerde demir ve bronzdan imal edilmiş tarım ve marangozluk aletleri bulundu.

AA'nın haberine göre İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Ankara Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi ve Alexandria Troas Kazı Başkanı Doç. Dr. Erhan Öztepe başkanlığında 2011 yılında başlayan kazıların bu yıl 8. sezonu gerçekleştirildi.

Ankara, Isparta Süleyman Demirel, Eskişehir Osmangazi, Anadolu, Gazi ve Ortadoğu Teknik Üniversitesi gibi farklı üniversitelerden gelen yaklaşık 30 kişilik akademik ekip tarafından yapılan kazı çalışmalarında, içinde demir ve bronzdan imal edilmiş pek çok tarım ve marangozluk aletinin bulunduğu, bin 500 yıllık küpler gün yüzüne çıkarıldı.



İl Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Dokuz, Alexandria Troas'ın, Çanakkale'de çalışmaların devam ettiği, önemli kazı alanlarından biri olduğunu vurguladı.

Bölgenin, inanç turizmi açısından da önemli bir antik kent olduğuna dikkati çeken Dokuz, "Aziz Pavlus bu kentte kalmıştır. Hristiyan dünyası açısından da Efes gibi önem arz eden bir şehirdir. Kültür ve Turizm Bakanlığımız son 5 yılda Alexandria Troas kazılarına 1 milyon lira para harcamıştır." ifadelerini kullandı.

Kazı Başkanı Doç. Dr. Öztepe de 2018 yılının en ilginç bulgularının gün yüzüne çıkarıldığını bildirdi.

Buluntuların antik kentin suru içerisinde özel mülkiyete ait bir alanda tarla sahibi tarafından tesadüfen tespit edildiğini, insan ölçülerine yakın yükseklikteki küplerin içinden çıkarılan ve bronzdan imal edilmiş tarım ve marangozluk aletlerinin, Geç Roma ve Erken Bizans dönemi çiftçisinin kullandığını Erhan Öztepe, şunları kaydetti:

"Erken Bizans döneminde antik kentin ekonomisinin ve tarımsal faaliyetlerin bir göstergesi olan demir tarım aletleri ve beraberinde ele geçmiş olan marangozluk aletleri üzerine geçekleştirilecek çalışmalar Alexandria Troas'taki ve yakın bölgelerdeki tarımsal yaşamın tanınmasına olanak sağlayacak. Yakın geçmişe kadar Ege yöresinde depolama amacıyla kullanılan pithosların, antik dönemde bakliyat türü gıda maddelerinin yanında mezar olarak da kullanıldığı bilinmektedir. Ancak nadiren de olsa bu yıl kazı sezonunda karşılaşıldığı gibi tarım aletleri gibi başkaca objelerin de saklandığı görülmektedir."

Öztepe, bulunan demir tarım aletlerinin, orak, toprak kazıyıcı çapa, yabani otların kesilmesini sağlayan pala, düzleştirici çapa, kara sabanın toprağı kazıyan demir kalın uçları gibi çeşitli aletler olduğunu belirterek, "Bu aletlerin yanında koşum takımı, sabanı çeken hayvanların birbirine bağlanmasını sağlayan tahta parçaya bağlantıyı sağlayan uzun çiviler de ele geçmiştir. Marangozluk aletleri olarak da adlandırılabilecek olan testere, el rendesi, ahşap delici ve kazıyıcı spatula gibi el aletlerinin varlığı MS 5. yüzyıla dayanmaktadır." ifadelerini kullandı.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ