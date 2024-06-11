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        Haberler Gündem Çanakkale'de bir apartmanın terasında çıkan yangında 2 kişi dumandan etkilendi - Güncel haberler

        Apartman terasında yangın: 2 kişi dumandan etkilendi

        Çanakkale'nin Çan ilçesinde bir apartmanın terasında çıkan yangında 2 kişi dumandan etkilendi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.06.2024 - 21:46 Güncelleme: 11.06.2024 - 21:46
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        Apartman terasında yangın: 2 kişi dumandan etkilendi
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        Atatürk Mahallesindeki 4 katlı apartmanda Ali Esen'e ait 4. kattaki dairenin terasında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

        Vatandaşların ihbarı üzerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çan Belediyesi itfaiye ekibi yangına müdahale ederken, polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemi aldı.

        Bu sırada dumandan etkilenen apartman sakinleri Şaban ve Naide Korkmaz'a sağlık ekipleri olay yerinde müdahale etti.

        Terastaki yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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