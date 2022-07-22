Çanakkale'de denizde kaybolan kişi aranıyor 0:00 / 0:00

AA

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde denize açıldıktan sonra kaybolan kişi için başlatılan arama çalışmaları sürüyor.

Ahmetçe köyü altı mevkisinde dün balık tutmak için lastik botla denize açılan ve bir süre sonra kaybolan Osman Boran için Küçükkuyu Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığı ekiplerince başlatılan arama kurtarma çalışması devam ediyor.

Çalışmalar ikinci günde 3 bot ve 5 kişilik dalış ekibiyle denizden, bir helikopterle de havadan yürütülüyor, su altı tarama cihazıyla da dipten arama yapılıyor.

Osman Boran, dün balık tutmak için Ahmetçe altı mevkisinden denize açılmış bir süre sonra gözden kaybolmuştu. Boran'ın denize açıldığı bot sahilde vatandaşlar tarafından bulunmuştu.