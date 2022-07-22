Çanakkale'de denizde kaybolan kişi aranıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem 3. Sayfa
ABONE OL

Çanakkale'de botla denize açıldıktan sonra kaybolan kişi aranıyor

Çanakkale Ahmetçe köyü altı mevkisinde lastik botla denize açılan Osman Boran, bir süre sonra gözden kayboldu. Osman Boran için Küçükkuyu Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığı ekiplerince başlatılan arama kurtarma çalışması devam ediyor.

Çanakkale'de botla denize açıldıktan sonra kaybolan kişi aranıyor
Çanakkale'de denizde kaybolan kişi aranıyor
0:00 / 0:00
AA

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde denize açıldıktan sonra kaybolan kişi için başlatılan arama çalışmaları sürüyor.

Ahmetçe köyü altı mevkisinde dün balık tutmak için lastik botla denize açılan ve bir süre sonra kaybolan Osman Boran için Küçükkuyu Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığı ekiplerince başlatılan arama kurtarma çalışması devam ediyor.

Çalışmalar ikinci günde 3 bot ve 5 kişilik dalış ekibiyle denizden, bir helikopterle de havadan yürütülüyor, su altı tarama cihazıyla da dipten arama yapılıyor.

Osman Boran, dün balık tutmak için Ahmetçe altı mevkisinden denize açılmış bir süre sonra gözden kaybolmuştu. Boran'ın denize açıldığı bot sahilde vatandaşlar tarafından bulunmuştu.

24 SAAT GÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

İsraillilere yönelik eylem hazırlığı yaptıkları iddia edilen 7 zanlı tutuklandı
GÜNDEM İsraillilere suikast iddiasında 7 tutuklama
Cuma Hutbesi 22 Temmuz 2022 yayımlandı! Diyanet bu haftaki Cuma Hutbesi konusu
GÜNDEM Cuma Hutbesi 22 Temmuz 2022
Öğrenci affı detayları açıklandı! Öğrenci affı nedir, kimler yararlanabilecek 2022 Üniversite öğrenci affı ne zaman çıkacak, şartları neler? öğrenci affı hangi tarihte yürürlüğe girecek, son durum ne?
GÜNDEM Öğrenci affı son gelişmeler!
TARHANA BURSU! Son dakika: Anneden MIT'de doktora yapan kızına destek - Güncel haberler
GÜNDEM Anneden MIT'de doktora yapan kızına 'tarhana bursu'
MSB: Saldırı girişimindeki 2 terörist etkisiz hale getirildi
GÜNDEM MSB: Saldırı girişimindeki 2 terörist etkisiz hale ...
Son dakika: Adana'da uyuşturucu satıcılarına operasyon düzenlendi! 18 şüpheli gözaltına alındı!
GÜNDEM Uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon: 18 gözaltı
Çorum'da vinç kamyonu ortalığı savaş alanına çevrildi! - En son haberler
GÜNDEM Çorum'da vinç kamyonu dehşeti!
Aşure günü ne zaman? Diyanet açıkladı: İşte 2022 Muharrem ayı 1. gün tarihi...
GÜNDEM 2022 Muharrem Ayı ne zaman başlayacak?
Polislik taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları açıklandı! Polis Akademisi PMYO kılavuzu ile polislik başvuru şartları neler, başvurular ne zaman ve nasıl yapılır?
GÜNDEM PMYO polis alımı kılavuzu yayımlandı!
Korkutan açıklama: Maymun çiçeği tehlikesi sürüyor! Maymun Çiçeği belirtileri neler, Türkiye'de görüldü mü, hangi ülkelerde var? Maymun çiçeği virüsü nedir, tedavisi ne, nasıl bulaşır?
GÜNDEM Korkutan açıklama: Maymun çiçeği salgını son durum!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.