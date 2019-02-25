Çanakkale'de bugün okullar tatil mi? Sorusu yanıt buldu. Yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşımda güçlük çeken Çanakkaleli vatandaşları okulların tatil olup olmayacağını sorgulamaya başladı. Çanakkale Valiliği konuyla ilgili açıklamayı yaptı. İşte, 25 Şubat Pazartesi kar tatili haberi...

ÇANAKKALE'DE İL GENELİNDE KAR TATİLİ

Çanakkale’de etkili olan kar yağışı nedeniyle il genelinde okullar tatil edildi.

Çanakkale’nin Ayvacık, Ezine ve Bozcaada ilçelerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararı gereği okulların bugün tatil edildiğini bildirilmesiyle il genelinde okullar tatil edilmiş oldu.

Çanakkale Valiliğinden dün yapılan açıklamada ise merkez ilçede ve Gökçeada, Çan, Bayramiç, Lapseki, Biga, Yenice, Eceabat ve Gelibolu ilçelerinde okulların tatil edildiği belirtilerek, kamu kurum ve kuruluşlarında görevli, engelli personel ile hamile personel de belirtilen günde idari izinli sayılacağı ifade edildi.

Öte yandan, kar yağışıyla kent merkezinde kartpostallık görüntüler oluştu.