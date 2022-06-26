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Çanakkale'de çırağın kullandığı motosiklet devrildi, usta öldü

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde 17 yaşındaki sürücünün kullandığı motosiklet, kontrolden çıkarak devrildi. Kazada otomotiv ustası Cahit Keskin hayatını kaybetti, çırağı ve motosiklet sürücüsü L.G. yaralandı

Çanakkale'de çırağın kullandığı motosiklet devrildi, usta öldü
Çırağın kullandığı motosiklet devrildi, usta öldü
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DHA

Bayramiç'te 17 yaşındaki sürücü L.G.'nin kontrolünden çıkan motosiklet devrildi. Kazada motosiklette bulunan otomotiv ustası Cahit Keskin (39) yaşamını yitirirken, çırağı L.G. ise yaralandı.

Kaza, saat 19.30 sıralarında Menderes Mahallesi'ndeki Bayramiç Taşıyıcılar Kooperatifi önünde meydana geldi. L.G., iddiaya göre kullandığı motosiklet ile önünde ilerleyen traktöre çarpmamak için manevra yaptı. Sürücüsünün kontrolünden çıkan motosiklet, devrildi.

HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ

Motosiklette yolcu olarak bulunan otomotiv ustası Cahit Keskin ağır, çırağı L.G. ise hafif yaralandı. DHA'nın haberine göre; ihbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekiplerince Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan Cahit Keskin, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Hafif yaralanan L.G.'nin ise tedavisinin devam ettiği öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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