Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem
ABONE OL

Çanakkale'de DEAŞ operasyonunda 5 şüpheli tutuklandı

Çanakkale'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 9 şüpheliden 5'i tutuklandı

Çanakkale'de DEAŞ operasyonunda 5 şüpheli tutuklandı
Sesli dinlemek için tıklayınız.
0:00 / 0:00
AA

AA'nın haberine göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığınca terör örgütü DEAŞ'ya yönelik soruşturma kapsamında, önceden belirlenen 7 adrese eş zamanlı baskın yaptı.

Operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı, adreslerdeki aramalarda çok sayıda dijital materyale, yasaklı yayın ve doküman ile 1 ruhsatsız av tüfeği ve 52 fişeğe el konuldu.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla, 1 şüpheli ise savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Öte yandan Çanakkale merkezli 2 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda ise 1'i muvazzaf olmak üzere 4 asker gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.

24 SAAT GÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Sakarya'da evde çıkan yangında 5 kişi dumandan etkilendi
GÜNDEM Evde çıkan yangında 5 kişi dumandan etkilendi
Yüreğir ilçesinde 20 yıldır beklenen dönüşüm başladı
GÜNDEM Yüreğir ilçesinde 20 yıldır beklenen dönüşüm başladı
Konya'da öğrenci servisi ile otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı
GÜNDEM Öğrenci servisi ile otomobil çarpıştı! 6 yaralı
Afyonkarahisar'da 670 sikke ele geçirildi
GÜNDEM Afyonkarahisar'da 670 sikke ele geçirildi
Muğla'da otomobil rögar çukuruna düştü
GÜNDEM Muğla'da otomobil rögar çukuruna düştü
Samsun'da genelinde tek dolmuşla ulaşım dönemi başladı
GÜNDEM Samsun'da genelinde tek dolmuşla ulaşım dönemi ...
AÖL sınav sonucu sorgulama: AÖL 1. dönem sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak??
GÜNDEM AÖL sınav sonuçlarında geri sayım!
Ankara'da satranç tahtasına gizlenmiş uyuşturucu madde ele geçirildi
GÜNDEM Satranç tahtasından uyuşturucu madde çıktı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında, Adalet Bakanlığı'nın düzenleme ihtiyaçlarına yönelik çalışma toplantısı yapıldı
GÜNDEM Fuat Oktay başkanlığında çalışma toplantısı
HAYIRLI CUMALAR mesajları ve sözleri: Resimli 2023 Cuma mesajları: En güzel Cuma mesajlarını sevdiklerinizle paylaşın!
GÜNDEM En güzel Cuma mesajlarını sevdiklerinizle paylaşın!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.