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        Haberler Gündem Güncel Çanakkale'de dev Mehmetçik heykeli | Son dakika haberleri

        Çanakkale Destanı Tanıtım Merkezi'ne dev Mehmetçik heykeli dikildi

        Çanakkale Savaşları'nın yaşandığı Tarihi Gelibolu Yarımadası'ndaki Çanakkale Destanı Tanıtım Merkezi'nin girişine bir süre önce konulan dev Mehmetçik heykelinin hazırlık sürecine ilişkin görseller paylaşıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.12.2024 - 18:36 Güncelleme: 12.12.2024 - 18:36
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        Çanakkale'de dev Mehmetçik heykeli
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        Çanakkale Savaşları'nın yaşandığı Tarihi Gelibolu Yarımadası'ndaki Çanakkale Destanı Tanıtım Merkezi'nin girişine bir süre önce konulan dev Mehmetçik heykelinin hazırlık sürecine ilişkin görseller paylaşıldı.

        Kültür ve Turizm Bakanlığı Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı'nın sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda 4.5 metre boyundaki heykelin yapım sürecine ilişkin detaylara yer verildi.

        Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, paylaşımda yer verilen açıklamasında, Çanakkale Destanı Tanıtım Merkezi'nde ziyaretçileri tarihin derinliklerine götürecek bir adım daha attıklarını belirtti.

        Ziyaretçileri, "Çanakkale geçilmez" destanını yazan kahraman Mehmetçik'in dev heykelinin karşıladığını belirten Kaşdemir, şunları kaydetti:

        "Hiper-realistik detaylarla hazırlanan bu heykel, dönemin fedakarlığını ve Mehmetçik'in cesaretini tüm gerçekliğiyle yansıtıyor. Göz göze geldiğinizde, Çanakkale'nin o büyük ruhunu daha derinden hissedecek, tarihimizin kahramanlık dolu sayfalarına tanıklık edeceksiniz. Ecdadımızın mirasına sahip çıkıyor, bu büyük zaferi her yaştan ziyaretçimize aktarmaya devam ediyoruz. Siz de bu eşsiz atmosferi deneyimlemek için Çanakkale Destanı Tanıtım Merkezi'ne davetlisiniz."

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