Çanakkale'de göçmen kaçakçılığı operasyonları

- SON DAKİKA
- GÜNDEM
- EKONOMİ
- SPOR
- CANLI SKOR
- SÜPER LİG
- TFF 1.LİG
- BASKETBOL
- NBA
- İDDAA
- HT SPOR ARENA
- TAKIMLAR
- KATEGORİLER
- MAGAZİN
- DÜNYA
- KADIN
- SAĞLIK
Kentte yasa dışı göçle mücadele kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı şubelerin desteğiyle 24 Kasım - 3 Aralık tarihleri arasında 3 operasyon düzenlendi.
AA'nın haberine göre operasyonlarda, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçme hazırlığındaki, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 97'si Afganistan, 8'i İran, 6'sı Eritre, 2'si Mali, biri Filistin uyruklu toplam 114 düzensiz göçmen yakalandı.
Bu kişilerin yurt dışına kaçışlarını organize ettiği belirlenen 14 organizatör de gözaltına alındı. Şüphelilerden 13'ü, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, bir kişi tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
Öte yandan operasyonlarda ele geçirilen 80 adet can yeleği, 2 adet bot motoru ve şişme bot ile 10 kara taşıtı ve 7 bin lira nakit paraya da el konuldu.
DÜZENSİZ GÖÇMEN TERİMİ NE ANLAMA GELİYOR?
Geldiği ülkede kalmak için yasal hakkı bulunmayan kişiler için ifade edilen bir terim. Ancak bu kavram tüm düzensiz göçmenlerin bulundukları ülkede gayri resmi bir şekilde veya belgeleri olmadan kaldıkları anlamına gelmiyor. Sözgelimi, bu ülkeye çalışmak amacıyla insan tacirleri tarafından getirilen kişilere genellikle kaçakçılar tarafından sahte belgeler sağlanıyor. Bir göçmenin statüsü birkaç şekilde düzensiz hale gelebiliyor.
DİKKATSİZLİK, KEYFİ VE ADİL OLMAYAN NEDENLER
Bu durum bazen dikkatsizlik nedeniyle yaşanabilirken bazen de keyfi ve adil olmayan nedenlerle de bir kişi düzensiz göçmen konumuna düşebiliyor. Tek bir yolculuk sırasında dahi, bir Göçmen, hükümetlerin yürüttüğü politikalara veya vize düzenlemelerine göre düzensiz göçmen statüsüne girip çıkabiliyor. "Belgesiz göçmen" terimi ise bir ülkeye yasal yollarla giriş yapmak veya o ülkede kalmak için gerekli belgelerden yoksun kişiler için kullanılıyor.GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.