Çanakkale'de göçmen kaçakçılığı operasyonları

Kentte yasa dışı göçle mücadele kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı şubelerin desteğiyle 24 Kasım - 3 Aralık tarihleri arasında 3 operasyon düzenlendi.

AA'nın haberine göre operasyonlarda, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçme hazırlığındaki, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 97'si Afganistan, 8'i İran, 6'sı Eritre, 2'si Mali, biri Filistin uyruklu toplam 114 düzensiz göçmen yakalandı.

Bu kişilerin yurt dışına kaçışlarını organize ettiği belirlenen 14 organizatör de gözaltına alındı. Şüphelilerden 13'ü, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, bir kişi tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Öte yandan operasyonlarda ele geçirilen 80 adet can yeleği, 2 adet bot motoru ve şişme bot ile 10 kara taşıtı ve 7 bin lira nakit paraya da el konuldu.





DÜZENSİZ GÖÇMEN TERİMİ NE ANLAMA GELİYOR?

Geldiği ülkede kalmak için yasal hakkı bulunmayan kişiler için ifade edilen bir terim. Ancak bu kavram tüm düzensiz göçmenlerin bulundukları ülkede gayri resmi bir şekilde veya belgeleri olmadan kaldıkları anlamına gelmiyor. Sözgelimi, bu ülkeye çalışmak amacıyla insan tacirleri tarafından getirilen kişilere genellikle kaçakçılar tarafından sahte belgeler sağlanıyor. Bir göçmenin statüsü birkaç şekilde düzensiz hale gelebiliyor.

DİKKATSİZLİK, KEYFİ VE ADİL OLMAYAN NEDENLER

Bu durum bazen dikkatsizlik nedeniyle yaşanabilirken bazen de keyfi ve adil olmayan nedenlerle de bir kişi düzensiz göçmen konumuna düşebiliyor. Tek bir yolculuk sırasında dahi, bir Göçmen, hükümetlerin yürüttüğü politikalara veya vize düzenlemelerine göre düzensiz göçmen statüsüne girip çıkabiliyor. "Belgesiz göçmen" terimi ise bir ülkeye yasal yollarla giriş yapmak veya o ülkede kalmak için gerekli belgelerden yoksun kişiler için kullanılıyor.

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