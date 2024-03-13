Çanakkale'de hortum kamerada
Çanakkale'nin Biga ilçesi açıklarında denizde hortum oluştu. Vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülenen hortum bir süre sonra kayboldu.
Giriş: 13.03.2024 - 15:54 Güncelleme: 13.03.2024 - 16:05
Çanakkale'nin Biga ilçesine bağlı Karabiga beldesi açıklarında denizde hortum oluştu.
Vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıyan hortum, bir süre sonra kayboldu.
Ayrıca kentte etkili olan dolu yağışı evlerin bahçelerini beyaza bürüdü.
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