Çanakkale'de iki ayda 133 uyuşturucu şüphelisi yakalandı Çanakkale'de son iki ayda polis tarafından düzenlenen narkotik operasyonlarında 133 zanlı yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez ve ilçelerde uyuşturucu satan ve kullananlara yönelik 30 Mayıs-23 Temmuz'da 122 operasyon gerçekleştirdi.

Operasyonlarda gözaltına alınan 133 şüpheliden 6'sı tutuklandı. Serbest bırakılan diğer zanlılar hakkında yasal işlem başlatıldı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 144 gram metamfetamin, 11 bin 712 gram esrar, 284 gram skunk (genetiği değiştirilmiş esrar), 3 gram kokain, 117 adet sentetik ecza, 20 bin 503 adet ecstasy hap, 3 tabanca ile 19 mermi ve 20 adet pipe ele geçirildi.

Öte yandan operasyonlar sırasında hakkında çeşitli suçlardan da arama emri bulunan 20 kişiden 8'si tutuklandı, 12'si serbest bırakıldı.​​​​​​​

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