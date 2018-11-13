Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda görevli FETÖ/PDY mensubu 'kripto askerler'e yönelik ardışık telefon aramaları ile örgütsel faaliyetlerde bulunduğu öne sürülen 21'i muvazzaf, 1'i emekli 22 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. DHA'da yer alan habere göre İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

BYLOCK OPERASYONU: 7 GÖZALTI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yapılan açıklamada da, "FETÖ/PDY silahlı terör örgütü haberleşme programı olan Bylock kullanıcısı oldukları tespit edilen 7 şüpheli hakkında Ankara ve İstanbul illerinde operasyon yapılmış olup; operasyon sonucunda 4 şüpheli yakalanmıştır. Yakalanan FETÖ/PDY terör örgütü şüphelilerinin işlemleri devam etmektedir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur" denildi.

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