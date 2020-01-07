Çanakkale'de okullar tatil mi?

Çanakkale'de bugün okullar tatil mi? sorusu Çanakkaleliler tarafından araştırılıyor. Çanakkale İl Milli Eğitim Müdürlüğü kar tatiline ilişkin açıklama yaptı. İşte 7 Ocak Çanakkale İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden son dakika kar tatili açıklaması...
ÇANAKKALE'DE OKULLAR TATİL Mİ?
Çanakkale'nin Eceabat, Gelibolu ve Yenice ilçelerinde yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime bugün ara verildi.
İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, söz konusu ilçelerde eğitime bir gün ara verildiği duyuruldu.
Ayrıca, kar yağışı kent merkezinde de etkili olmaya başladı.
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