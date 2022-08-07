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Çanakkale'de orman yangını!

Çanakkale'nin Çan ilçesinde ormanlık alanda yangın çıkan yangına müdahale ediliyor.

Çanakkale'de orman yangını!
Çanakkale'de orman yangını!
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İHA

Çanakkale’nin Çan İlçesine bağlı Çakılköy köyü yakınlarında ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Yükselen dumanları gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi (AÇM)’ne bildirdi.

Bölgeye Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğüne ait 6 yangın söndürme helikopteri, 4 uçak, 13 arazöz, 3 dozer, 2 ilk müdahale aracı ve 102 personel ile çevre belediye ve kurumlara ait ekipler yönlendirildi. Yangını söndürme çalışmaları havadan ve karadan yapılan müdahalelerle devam ediyor.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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