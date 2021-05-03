Çanakkale'de orman yangınlarına karşı hazırlıklar tamam

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerAjans Haberleri
ABONE OL

Çanakkale'de orman yangınlarına karşı hazırlıklar tamam

Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü, orman yangını sezonu olarak kabul edilen mayıs-ekim dönemi için hazırlıklarını tamamladı.

Çanakkale'de orman yangınlarına karşı hazırlıklar tamam
AA

Orman varlığı bakımından zengin kentler arasında olan Çanakkale'de, hava sıcaklıkların da artmasıyla olası yangınlara karşı tedbirler genişletildi.

Dardanos mevkisindeki Yangın Koordinasyon Merkezinde konuşlanan yangın helikopteri, 1 Mayıs itibarıyla göreve başladı.

Çanakkale Orman Bölge Müdürü Enver Demirci, gazetecilere yaptığı açıklamada, kentin yüzde 52’sinin ormanlarla kaplı olduğunu, bu ormanların büyük çoğunluğunun yangına birinci derece hassas bölgede kaldığını söyledi.

Bölgede 50 yıllık ortalamaya baktıkları zaman yılda 56 yangın çıktığını ifade eden Demirci, şöyle devam etti:

"2020 yılı ekstrem bir yıl oldu. 123 orman yangını çıktı. Yanan alanlarımız ortalama yangınların altında kaldı. Yanan bu alanların tamamını yılı içerisinde ağaçlandırdık, eski haline getirdik. Bölgemizde ise 2 helikopterle çalışacağız. Birincisi 1 Mayıs itibarıyla göreve başladı, ikincisi ise 15 Haziran itibarıyla görevine başlayacak. Bunun yanında hava araçlarımız, İstanbul, Bursa, Balıkesir’deki helikopterlerimiz, yangın anında ilk yarım saat içerisinde müdahale etme şansını bulacaklardır. Bu sene ormanlarımız dronlarla ve insansız hava araçlarıyla da 7 gün 24 saat gözetlenecektir."

Bölgede 34 kule, 16 kamera ve 40 foto kapan ile 7 gün 24 saat gözetleme işlemlerinin yapılacağını anlatan Enver Demirci, "Ayrıca bölgemizde 10 dozer, 8 treyler, 53 arazöz, 16 su ikmal aracı, 25 ilk müdahale aracı görev yapacak. 427 yangın işçisiyle yangınlara müdahale edeceğiz. 2021 yılı yangın hazırlıklarını kış ayları itibariyle tamamladık. Araç ve ekipmanlarımız hazır. Tüm personelin eğitimleri tamamlandı." ifadesini kullandı.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME